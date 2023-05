Milano | studente aggredisce prof a scuola con un’arma da taglio

(Di lunedì 29 maggio 2023) Unodi un istituto di secondo grado ha aggredito unaessoressa stamattina 29 maggio ad Abbiategrasso in provincia di. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata colpita al braccio condae non sarebbe in condizioni gravi. Il ragazzo è stato bloccato dai carabinieri. Si era parlato all’inizio anche di una sparatoria. Il tutto è accaduto all’Istituto Emilia Alessandrini nella sede di via Einaudi ad Abbiategrasso. Secondo quanto riferito dal 118, intervenuto sul posto intorno alle 8.30, laessoressa, una donna di circa 50 anni, avrebbe riportato una un braccio e non sarebbe grave, mentre lo, un 16enne, avrebbe riportato a sua volta leggere ferite. Sul posto ci sono i carabinieri di ...

Paura in una scuola superiore di Abbiategrasso , nell'hinterland di. Unodi 16 anni ha fatto irruzione nell'istituto in via Einaudi armato di coltello, con il quale ha ferito una professoressa di 51 anni. La donna è stata ricoverata e versa in gravi ...Paura in una scuola di Abbiategrasso , nella provincia di, dove unoha accoltellato in maniera grave una professoressa all'interno della scuola. Cosa è successo ad Abbiategrasso . Bloccato l'aggressore . Chi è la vittima . Cosa è successo ad ...Ennesimo episodio di violenza in una scuola, questa volta è accaduto ad Abbiategrasso, in provincia di. Unodi 16 anni dell'Istituto di Istruzione Superiore Emilio Alessandrini ha aggredito una professoressa con un coltello. La donna, di 51 anni, sarebbe stata colpita al braccio e non ...

Abbiategrasso (Milano), studente minaccia i compagni con una pistola finta e ferisce la docente con un coltello TGCOM

Paura in una scuola superiore di Abbiategrasso, nell'hinterland di Milano. Uno studente di 16 anni ha fatto irruzione nell'istituto in via Einaudi armato di coltello, con il quale ...Dalle prime informazioni, l’aggressione sarebbe avvenuta a scuola e il ragazzo è stato fermato. I carabinieri della locale stazione, secondo quanto riferito da fonti… Leggi ...