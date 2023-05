Milano | ritrovata la designer americana scomparsa dopo aver denunciato uno stupro al parco di Trenno

Leggi su tpi

(Di lunedì 29 maggio 2023) Erada un ospedaleuno. Ieri sera,due giorni di ricerche, è statalastatunitense sparita dalla clinica Mangiagalli di. La 27enne è stata vista intorno alla mezzanotte mentre vagava in forte stato confusionale in via Gaudenzio Ferrari. Secondo l’edizione milanese de Il Corriere della Sera è stata segnalata da diversi passanti che l’hanno vista parlare in maniera confusa e gettarsi in mezzo alla strada. La donna eranella serata di venerdìdetto alla polizia locale di essere stata “violentata da uno sconosciuto nel parchetto”. Era stata notata da un passante nei pressi del...