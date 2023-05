Milano | ritrovata la designer americana che aveva denunciato uno stupro nel parco di Trenno

(Di lunedì 29 maggio 2023) È stata rintracciata dai carabinieri la 27enneche lo scorso venerdìriferito di essere stata vittima di violenza sessuale aldi, a. La 27enne è stata trovata oggi ain zona Porta Genova. A notarla sono stati alcuni passanti che l’hanno fermata mentre si aggirava per strada in stato confusionale. La donna è stata portata alla clinica Mangiagalli. La presunta violenza sessuale si sarebbe consumata lo scorso venerdì, quando la donna – che anche in quel caso vagava in stato confusionale ed era stata aiutata da un passante –confidato alla polizia: «Sono stata violentata. Lì nel parchetto. Da uno sconosciuto». La donna, che lavora come, era stata portata in una clinica per alcuni accertamenti, ...

Mistero finito. È stata rintracciata la 27enne americana che era scomparsa nel nulla giovedì, giorno in cui aveva raccontato alla polizia locale di essere stata violentata . Gli agenti l'avevano ...... dopo essere stata portata alla clinica Mangiagalli di, aveva fatto perdere le sue tracce. Seminuda e in forte stato di choc , la giovane designer era stata avvicinata da alcuni passanti, ...La giovane donna è stata trovata a, in zona Porta Genova, dai militari della compagnia Magenta, allertati da alcuni passanti che l'avevano notata mentre si aggirava per strada in stato ...

Milano, ritrovata la designer americana che aveva denunciato uno ... Open

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Un corpo recuperato dal relitto a 16 metri di profondità, la terza salma rinvenuta nella notte, mentre all'alba ritrovata la quarta vittima: la barca affondata dovrebbe essere riportata a riva nel pom ...