Milano | professoressa aggredita ferita a testa e braccio ma non è grave**

(Di lunedì 29 maggio 2023) Milano, 29 mag. (Adnkronos) - Lada uno studente stamattina ad Abbiategrasso è rimastaa une alla, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. La rassicurazione arriva dai sanitari del 118 Areu, intervenuti all'istituto scolastico con due automediche e due ambulanze. La donna è stata subito soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano. Lievi ferite anche per il ragazzo che l'ha; lo studente è stato trasportato all'ospedale San Paolo di Milano. Sul posto sono presenti i carabinieri che stanno raccogliendo elementi e testimonianze per ricostruire il caso.

Ha ferito lacon un'arma da taglio e ha minacciato i compagni di classe impugnando una pistola ... Comune alle porte di. Secondo le prime informazioni l'insegnante, di 51 anni, è ......con un coltello unadi 51 anni all'avambraccio in modo non grave. E' successo stamane intorno alle 8.20 all'istituto secondario Alessandrini di Abbiategrasso, in provincia di. Il ...Secondo quanto riferito dal 118, intervenuto sul posto intorno alle 8.30, la, una donna di circa 50 anni, avrebbe riportato un taglio a un braccio e non sarebbe grave, mentre lo ...

Abbiategrasso (Milano), studente minaccia i compagni con una pistola finta e ferisce la docente con un coltello TGCOM

Milano, 29 mag. (Adnkronos) - È stato bloccato dai carabinieri lo studente 16enne che stamane, in un istituto superiore di Abbiategrasso alle ...Una professoressa è stata ferita, probabilmente con un’arma da taglio, a un avambraccio, da uno studente del’Iis Emilio Alessandrini, in via Einaudi; una scuola superiore di Abbiategrasso in provincia ...