Milano | neonata abbandonata davanti ospedale Sesto San Giovanni

(Di lunedì 29 maggio 2023) (Adnkronos) – Unaè statadalla madre lo scorso 24 maggio fuori dal pronto soccorso dell’diSan. La bambina “è stata subito presa in carico dai medici ed infermieri” i quali “le hanno prestato le prime cure necessarie, dopo le ore trascorse fuori dalla struttura in stato di abbandono, per poi disporne il trasferimento nella stessa giornata all’Niguarda, dove si trova attualmente e risulta in condizioni di salute stabili”. “Ed è proprio in, che su richiesta del personale sanitario è avvenuta la scelta del nome della piccola: Amelia” rende noto il Comune diSan. “Il nominativo è stato trascritto nei registri del Comune, facendola diventare così una cittadina ...

Dopo le prime cure prestate dal personale sanitario è stata trasferita al Niguarda di. La piccola, che è stata chiamata Amelia, ora sta bene ma il sindaco della cittadina alle porte di, Roberto Di Stefano, fa un appello alla madre a farsi avanti. 'Voglio lanciare un appello alla madre che ha fatto questo gesto: fatti avanti - ha scritto su Facebook - , contattami senza paura ...Leggi Anche, neonato lasciato nella 'Culla per la vita' della Mangiagalli - Il biglietto: 'Ciao, mi chiamo Enea' 'Faremo il possibile - ha promesso il primo cittadino - per assicurare un futuro a questa ...Unaè stata lasciata dalla madre lo scorso 24 maggio fuori dal pronto soccorso dell'ospedale di Sesto San Giovanni (). La bambina 'è stata subito presa in carico dai medici ed infermieri' i ...

Sesto San Giovanni (Milano), neonata abbandonata in parcheggio ospedale | Il sindaco alla madre: "Fatti avanti, ti aiuteremo" TGCOM

La designer americana di 27 anni che venerdì scorso, il 26 maggio, aveva detto di essere stata violentata al parco di Trenno a Milano e una volta portata in ospedale era sparita senza ...Il primo cittadino ha promesso un aiuto alla donna qualora decidesse di riconoscere la figlia Si stanno prodigando in tanti per garantire il meglio alla neonata abbandonata cinque giorni fa all’estern ...