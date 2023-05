Milano | neonata abbandonata davanti ospedale Sesto San Giovanni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023), 29 mag. (Adnkronos) - Unaè statadalla madre fuori dal pronto soccorso dell'diSan. La bambina "è stata subito presa in carico dai medici ed infermieri" i quali "le hanno prestato le prime cure necessarie, dopo le ore trascorse fuori dalla struttura in stato di abbandono, per poi disporne il trasferimento nella stessa giornata all'Niguarda, dove si trova attualmente". La piccola è stata chiamata Amelia dal personale sanitario. "Il nominativo è stato trascritto nei registri del Comune, facendola diventare così una cittadina diSan" rende noto il Comune. Si tratta del terzo caso di abbandono, in circa un mese, nel milanese. "E' in condizioni cliniche stabili" ...