Milano | grave la prof ferita dallo studente Un compagno | «Colpiva senza emozioni»

(Di lunedì 29 maggio 2023) Mattinata di paura all’istituto superiore Emilio Alessandrini in via Einaudi ad Abbiategrasso, in provincia di, dove uno16enne ha accoltellato unaessoressa di 51 anni all’interno della scuola. La docente è stata trasportata all’ospedale di Legnano. Il giovane aveva con sé anche un coltello, con cui ha ferito la docente. Secondo le prime ricostruzioni il giovane aveva anche una pistola giocattolo a pallini. All’arrivo dei carabinieri, il 16enne non ha opposto resistenza, si è consegnato agli agenti e ha consegnato loro sia la pistola giocattolo, sia il coltello con cui ha ferito la docente. Lo, che non risulta avere né problemi psichici né precedenti penali, è stato trasportato all’ospedale San Paolo disotto shock e alcune lesioni, che si sarebbe inferto dopo aver ...

'È un episodio abbastanza, in questo istituto non è mai successo. Insegno qui da 32 anni, non ho mai assistito ad un ...laboratorio elettrotecnico dell'Iis Alessandrini ad Abbiategrasso (), ...29/05/2023 - 12:12 Unepisodio di violenza si è verificato questa mattina, in un istituto superiore di Abbiategrasso, l'IIS Alessandrini, in provincia di. Una professoressa di 51 anni è stata aggredita da uno ...... Giuseppe Valditar a, intervenendo oggi al Mind diall'evento 'Pact for Innovation'. ' Dopo ... 'Un altroatto contro un'insegnante. Per contrastare questi ignobili episodi, sempre più ...

Milano, grave la prof ferita dallo studente. Un compagno: «Colpiva ... Open

Bruna, la donna vittima della brutale aggressione da parte dei vigli di Milano, ha presentato denuncia alla Procura contro gli agenti che ...Bruna, il nome che si è data la trans brasiliana manganellata dai vigili urbani a Milano, ha presentato denuncia contro gli agenti della Polizia locale per lesioni aggravate ...