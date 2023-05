Milano | furti di cellulare | due giovani arrestati

(Di lunedì 29 maggio 2023), 29 mag. (Adnkronos) – Venerdì scorso a, la polizia di Stato ha arrestato un cittadino gambiano di 26 anni e un cittadino marocchino di 23 anni per furto con strappo. Gli agenti della polfer di, in servizio di vigilanza alla Stazione Centrale, sono stati avvisati da alcuni passanti che avevano bloccato il 26enne gambiano in quanto poco prima aveva strappato un telefonino dalle mani di una donna. Qualche ora più tardi, all’esterno della stazione, gli agenti hanno notato il 23enne marocchino avvicinarsi a una turista per poi strapparle il telefono dalle mani e scappare, venendo fermato dopo una breve colluttazione dai poliziotti. L'articolo CalcioWeb.

La donna camminava in viaquando è stata accerchiata da due ragazzini che prima l'hanno ... truffe ee sospettata di essere al vertice di una organizzazione in grado di raccogliere un ...... suggerite dalle forze di polizia, per difendersi dai rischi di truffe, raggiri,e rapine in ... nel 1989, e per gran parte della carriera ha operato a. Contro le truffe agli anziani, i ...Maglia nera a livello nazionale ècon 222,8ogni 100 mila abitantie 'spaccate' continuano a essere un problema per commercianti e artigiani: sono stati infatti 56.782 quelli registrati nel 2021, il 10,8% in più ...

Milano, la coppia Magnini-Palmas sventa un furto ai danni di una turista: inseguono una ladra e la bloccano fino all ... Open

Un furto ogni nove minuti ai danni di commercianti e artigiani, quotidianamente alle prese con "spaccate" e simili e con i ladri che nella maggior parte dei casi riescono a farla franca. La denuncia a ...La Cgia di Mestre (Associazione Artigiani e piccole Imprese) ha reso noto che in Italia avviene un furto ogni nove minuti. Nel 2021 sono stati registrati 56.782 furti, il 10,8% in più rispetto al 2000 ...