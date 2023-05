Milan-Rebic | i motivi della rottura e quanto intende incassare Maldini sul mercato

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’esclusione per scelta tecnica contro la Juventus segna la, probabilmente definitiva, tra Antee il. L’attaccante...

Grandi manovre anche a sinistra: a uscire da Milanello potrebbero essere siache Origi, ...99/mese: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 29 maggio - 09:20Nei cambi di Pioli emerge un retroscena (cioèe Bakayoko mandati in tribuna per scelta ... La Juve chiude invadendo la metà - campo delche riesce a difendersi tradendo solo qualche affanno ...... 37 Kvaratshkelia, 44 Sanabria) - IL TABELLINO 18:00 Inter - Roma 1 - 2 (30 Dimarco, 39 Dybala, 75 Smalling) - IL TABELLINO 20:45 Empoli -1 - 3 (79, 91 Bajrami, 93 Ballo Toure, 95 Leao) -...

Milan, conquistata la qualificazione alla prossima Champions League, iniziano i ragionamenti sul futuro in Via Aldo Rossi: tanti esuberi sul mercato.L’ex attaccante della Primavera rossonera col suo quinto goal stagionale ha sigillato la permanenza in Serie A dei giallorossi. Lorenzo Colombo ha segnato un rigore al minuto numero 101 della gara del ...