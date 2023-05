Milan | pochi gol dal mercato e turn over insufficiente | nemmeno il sorpasso sull’Inter basterebbe ai tifosi

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 maggio 2023) La vittoria fuori casa sulla Juventus cancella lo spettro di un record negativo per ildi Stefano Pioli. Dopo aver fatto registrare una sola vittoria nelle ultime nove trasferte, con due di fila in quelle più recenti, gli uomini di Pioli rischiavano di ricalcare il rendimento esterno deldi Filippo Inzaghi (2014-15), ultima squadra rossonera ad incassare tre ko di fila fuori dalle mura amiche. Una magra consolazione per chi comunque ha raggiunto l’obiettivo minimo della qualificazione Champions in una corsa a rilento per i primi quattro posti. Certo, dalla squadra campione d’Italia ci si aspettava di più e il brutto approccio alla semifinale contro l’Inter in Champions aumenta i rimpianti. Gli ultimi due successi contro Sampdoria e Juventus impreziosiscono il rendimento, ma considerando il periodo da inizio marzo al 13 maggio (ultima gara ...