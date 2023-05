Milan | Pioli e il calciomercato | “La squadra va migliorata”

Juve vuota, abasta Giroud LIVE Juve -minuto per minuto PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,...Qualsiasi riferimento aldi, Maldini e Massara e del tutto voluto.Tra i vari temi affrontati da Michele Criscitiello nel suo editoriale per Sportitalia.com c'è anche la situazione del. Questi i passaggi principali

Pioli parla di cosa serve nel calciomercato del Milan e del budget Milan News

Dopo la vittoria di ieri sera ai danni della Juventus, Stefano Pioli & Co sono riusciti a strappare, dopo una lunga e sofferente stagione, il pass per ...Il ventiseienne, in scadenza con l’Eintracht Francoforte, aveva già dato da diverse settimane il suo assenso al trasferimento in rossonero. La chiusura dell’operazione a seguito della qualificazione i ...