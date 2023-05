Milan | l'arrivo di Kamada lascia intatto il budget A quanto ammonta?

... Alessandro Buongiorno (Torino), *Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (), ... * in caso di impegni ufficiali con il proprio club i calciatori indicati potranno differire l'in ...La sua avventura in Germania però sembrerebbe ormai ai titoli di coda e l'alè sempre più vicino. Convocato r egolarmente in nazionale, con la selezione giapponese ha siglato 6 gol in 28 ...... Alessandro Buongiorno (Torino), *Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (), ... * in caso di impegni ufficiali con il proprio club i calciatori indicati potranno differire l'in ...

Milan, in arrivo colpo per la Champions targato Maldini-Massara: di chi si tratta ItaSportPress

Il Milan deve investire sull'attacco: accanto all'idea Openda si trattano anche Hojlund e Morata, ma servono investimenti importanti.Accordo in arrivo per il patteggiamento tra Juventus e Procura Figc: il processo al club bianconero (quattro filoni d'indagine) si fa subito.