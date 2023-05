Christophe De, coordinatore delle giovanili per il Bruges, ex squadra di Openda: "Può giocare ... "Ha una forza nelle gambe impressionante, con lui e Leao ilsarebbe a posto per 10 anni". ...Christophe De, coordinatore delle giovanili per il Bruges, ex squadra di Openda: "Può giocare ... "Ha una forza nelle gambe impressionante, con lui e Leao ilsarebbe a posto per 10 anni". ...

Milan, De Nolf: “Openda Non rischia difficoltà come De Ketelaere” Pianeta Milan

Christophe De Nolf, coordinatore delle giovanili del Bruges in cui Lois Openda ha giocato dal 2015 al 2020, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport dell'attaccante del Lens che ...Siamo stati nella città in cui è esploso l'attaccante nel mirino del Milan. Quest'anno ha trascinato la squadra in Champions con venti gol ...