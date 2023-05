Milan ad un passo da Kamada | è in scadenza in estate

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ilha quasi chiuso per Daichi, 26enne centrocampista offensivo in uscita dall’Eintracht indi contratto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, per il giapponese è pronto un contratto di cinque anni e la trattativa è ormai ai dettagli. A dare lo scatto decisivo all’affare è stata anche la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League degli uomini di Pioli. Secondo il quotidiano, nell’ambiente rossonero si parla già di visite mediche da mettere in calendario per la prossima settimana. Il trequartista giapponese – 26 presenze in nazionale – ha chiuso la stagione con 16 gol stagionali in tutte le competizioni. SportFace.