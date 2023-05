, originari per la maggior parte di Eritrea, Sudan, Etiopia, Burkina Faso, Mali, Bangladesh e Costa d'Avorio, hanno riferito di essere salpati da Sfax in Tunisia e da Zuara in Libia. Sulle ...... che ha partecipato cantando indiverse tracce, è tratto dal progetto transmediale che ... Okiees, che si offre come l'alterazione del termine dispregiativo "okie" rivolto aiprovenienti ...... ha detto quello che tutti chiamano il "Ghandi turco", che aveva riunito sotto il suo nome... La questione deisiriani che ospita la Turchia, quasi 4 milioni di persone arrivate dopo l'...

Migranti: sei sbarchi nella notte a Lampedusa, giunti in 288 - Sicilia Agenzia ANSA

Sull'isola delle Pelagie si è di nuovo alle prese con un fenomeno destinato ad aumentare con l'arrivo della bella stagione ...A rintracciare i barconi con a bordo i migranti sbarcati a Lampedusa sono state le motovedette di Guardia di finanza e Guardia costiera ...