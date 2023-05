Michele Merlo | un contest per giovani talenti e l’inedito “Brooklyn” per ricordare il cantautore

(Di lunedì 29 maggio 2023) A due anni dalla morte, esce un inedito di, ilvicentino ed ex concorrente di Amici ed X Factor scomparso il 6 giugno 2021, all’età di 28 anni, a causa di una leucemia fulminante. Oltre che col branosarà ricordato anche con un concorso canoro peremergenti, voluto dai suoi genitori e amici “per provare a dare ad altri ragazzi la possibilità di vivere di musica”. Il concorso “Credici sempre” in ricordo diIl concorso “Credici sempre” è promosso dall’Associazione “Romantico Ribelle”. “La scelta di organizzare un concorso per cantanti emergenti – si legge in una nota dell’Associazione – è in linea con i nostri obiettivi: desideriamo, infatti, non solo ...

'Brooklyn' è il titolo dell'inedito di Michele Merlo, in uscita a due anni dalla tragica scomparsa del cantautore. Il singolo, co - scritto insieme a Flavio Bruno Pardini (in arte, Gazzelle ) e prodotto presso il Take Away Studios

