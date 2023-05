(Di lunedì 29 maggio 2023)scritto dainsieme a Gazzelle e che sarà pubblicato a duetragica scomparsa del giovane cantautoreè il titolo deldi, in uscita a duetragica scomparsa del cantautore. Il singolo, co-scritto insieme a Flavio Bruno Pardini (in arte, Gazzelle) e prodotto presso il Take Away Studios di Modena, sarà rilasciato il prossimo 1° giugno. Il brano, il primo scritto e interpretato in italiano nonostante sia rimasto inedito, esplora temi come l’amore, la perdita e i cambiamenti. Il tutto visto con gli occhi di chi ha vissuto esperienze totalizzanti che lasciano il segno. Le immagini e le metafore utilizzate ...

Michele Merlo, a due anni dalla morte fuori l'inedito Brooklyn Spettacolo.eu

