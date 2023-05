Mi dispiace | poi le coltellate | le ultime parole prima di colpire la prof

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il racconto dei compagni di scuola del 16enne che ha accoltellato laessoressa: "Lui era stato silenzioso per tutta la mattina". Dopo l'aggressione "ci siamo nascosti dietro ai banchi"

'Ci ha detto 'mi'' 'Noi siamo entrati alle 8 e ci siamo subito suddivisi per fare un ...- racconta la studentessa - ha detto a questo mio compagno che a breve lo avrebbe interrogato in ...Una compagna: 'Ci ha detto 'Mi'' 'Ha iniziato a frugare nello zaino erivolgendosi verso di noi ha detto: ' Miragazzi , mi'. È andato verso la professoressa e la ha ...

Il racconto dei compagni di scuola del 16enne che ha accoltellato la professoressa: "Lui era stato silenzioso per tutta la mattina". Dopo l'aggressione "ci siamo nascosti dietro ai banchi" ...Studente 16enne accoltella la sua professoressa ferendola al braccio. Aveva intimato ai compagni di uscire con una pistola giocattolo ...