Meteo Roma del 29-05-2023 ore 06 | 10

(Di lunedì 29 maggio 2023)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo al mattino al nord e temporali e temporali sulle regioni di nord-ovest qualche pioggia tra Lombardia ed emilia-gna variabilità asciutta altrove al pomeriggio instabilità momento su Alpi e Appennini con fenomeni di sconfinamento sulle zone di più asciutto tra Veneto e Friuli in serata e nottata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento con temporali sparsi specie nelle zone interne più asciutto sui settori costieri Adriatico ci in serata tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di Seregno poco nuvolosi nuvolosità irregolare sulla Sicilia al pomeriggio acquazzoni e temporali ...