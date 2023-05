(Di lunedì 29 maggio 2023) Ancora tempo instabile sull’. La giornata di29, da Nord a Sud, si aprirà con una mattinata segnata in generale dal bel tempo, per poi proseguire nel pomeriggio con un progressivo peggioramento in particolare sui rilievi, ma anche su Sardegna e Sicilia.anche alcune. Le temperature aumentano leggermente nelle regioni settentrionali (LE).

... ecco che anche per il ponte del 2 giugno l'assenza di una figura di alta pressione sul bacino del Mediterraneo manterrà molto instabili le condizioni: per questo motivo non è escluso il ...Leper i prossimi giorni e per il ponte del 2 giugno ci dicono del rischio di temporali, specialmente al pomeriggio e sera. Secondo ledi Antonio Sanò, fondatore del sito ...per oggi: AL NORD Al mattino nuvolosità a tratti irregolare con deboli piovaschi tra Piemonte e Liguria. Al pomeriggio acquazzoni o temporali sui settori alpini e appenninici con ...

Meteo, previsioni di martedì 30 maggio: temporali e possibili grandinate in tutta Italia Sky Tg24

Rischio di temporali, specialmente al pomeriggio e sera, per il Ponte del 2 giugno in buona parte dell'Italia e forse anche subito dopo. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito 'iLMe ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, previsioni di martedì 30 maggio: temporali e possibili grandinate in tutta Italia ...