Meteo ponte 2 giugno | pioggia e temporali? Le previsioni per la Festa della Repubblica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 maggio 2023) Si avvicina ildel 2, con lache potrebbe rivelarsi l’ottimo momento per dedicarsi qualche gita fuori porta o addirittura un momento di relax. Il tempo, da Nord a Sud dell’Italia, dovrebbe essere bello, con qualche nuvola che potrebbe infastidire le zone del Centro-Sud italiano. Ma, almeno al momento, non si parla di piogge o altre condizioni metereologiche avverse. Ilnel Centro Italia Su Roma dobbiamo aspettarci una giornata nuvolosa, ma non certo fresca. Continuerà il caldo per le varie città di questa vasta area italiana, come peraltro sta avvenendo in questi giorni. Su Roma, in particolare, è ripartita ufficialmente l’afa: per chi vive le zone del Centro Storico, nuovamente diviene difficile camminare per le strade...