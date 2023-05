Meteo lunedì | tempo variabile sul litorale | con temperature in graduale aumento

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 29 maggio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’estaterologia che inizia ufficialmente il 1 giugno partirà zoppicante con un’atmosfera ancora instabile e incapace di impedire la formazione dirali soprattutto nelle ore più calde, ma non solo. Assieme alla scarsa tenacia del campo anticiclonico ci saranno anche delle insidie legate al transito molto basso in latitudine di un vortice africano che non farà altro che dar man forte all’instabilità. Vediamo di fare una panoramica per l’intera settimana. Trae giovedì assisteremo alla lenta evoluzione di un vortice di bassa pressione alle latitudini africane che si muoverà dall’Algeria alla Tunisia lambendo le Isole Maggiori. Questo sistema di bassa pressione non si presenterà sul nostro territorio con una vera e propria perturbazione in grado di portare delle piogge ...