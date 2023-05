(Di lunedì 29 maggio 2023) Difficile trovare nella rosa del Napoli di quest’anno il giocatore copertina di questa strepitosa stagione, culminata con la vittoria del Campionato. Assodato che ognuno possa avere i propri gusti, molto probabilmente i vari Di Lorenzo, Kim, Lobotka, Anguissa, Kvaratskhelia e Osimhen sono stati quelli ad avere più continuità e spessore all’interno del gruppo. Detto ciò, grande merito va a tutta la squadra, titolari e panchinari, così come all’allenatore, allo staff e a Presidente e dirigenza bravissimi a creare questo gruppo vincente. Tra gli uomini che si sono presi una bella rivincita, però, forse più di tutti, c’è Alex. Uno dei migliori portieri italiani, forse troppo sottovalutato, vicino all’addio nella scorsa estate ma confermato tra i pali degli azzurri e, onestamente, scelta più giusta non si poteva fare. Federico Pastorello agente ...

Sitanto di giochisti e risultatisti, lui ha toccato il massimo tra la bellezza e la ... Ha l'appuntamento con Pastorello per parlare di"No, sinceramente no. Abbiamo scherzato su mille ...La pista 'spagnola' è attualmente quella più battuta , visto che sidi un possibile ritorno ... in ballottaggio con Rrahmani, mentre in porta Gollini è leggermente favorito su. Assenti ...Col presidente c'era Alex, particolarmente apprezzato dall'inviato di 'Mani di fata' , espone Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Per i difensori addetti ai raddoppi di marcatura è ...

Meret, parla l’agente: “Veniva da due anni difficili, ma non per colpa sua!” Spazio Napoli

Federico Pastorello, agente tra gli altri di Alex Meret, ha parlato del portiere del Napoli da Coverciano a margine dell'evento "Inside the Sport 2023" ...Liberato Ferrara, giornalista, ha svelato un retroscena sui portieri italiani del Napoli Meret e Gollini. A detta sua, si tratta di una confessione di un collaboratore della nazionale italiana. Ecco l ...