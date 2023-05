Meret | l’agente | «Vuole restare a Napoli Giuntoli ha fatto uno sforzo immane per il rinnovo»

(Di lunedì 29 maggio 2023) Federico Pastorello, agente, tra gli altri, del portiere del, Alex, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa da Coverciano, a margine dell’evento “Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione“, tenutosi oggi. Le sue dichiarazioni sono su Tuttomercatoweb.com. «Sarebbe stato bello assistere Spalletti, è un grandissimo professionista e devo dire che gli elogi sono meritati, da italiano che opera prevalentemente all’estero dico che il calcio che havedere quest’anno ilha incantato anche tante altre tifoserie». Cosa ci dobbiamo aspettare per, Candreva, De Vrij e Acerbi? Pastorello: «Mi aspetto un mercato quest’anno soddisfacente, anche le tre finaliste italiane stanno dando energia al movimento. Effettivamente i club italiani stanno crescendo sempre ...

Notizie Napoli calcio . Federico Pastorello ,tra gli agli di Alexdel Napoli , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb .intervistaQueste le parole di Federico Pastorello,tra gli altri di, che ha parlato anche della questione Spalletti : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Presente a Coverciano in occasione del premio MCL Inside the Sport ,di AlexFederico Pastorello ha commentato anche la stagione del suo assistito, fresco campione d'Italia con il Napoli di Luciano Spalletti . 'Sono contentissimo di quello che ha fatto ...... stavolta invece è stato scelto. E il presidente ha ... Abbiamo domenica una partita importante con'Inter e siamo concentrati ... ma non parla di Spallettidi Kim: 'Lo United lo segue da ...