Meloni “Il centrodestra conferma il suo consenso”

(Di lunedì 29 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ilvince queste elezioni amministrative,il suotra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza. Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di accordare la loro fiducia ale hanno premiato il nostro buongoverno, le nostre proposte, la nostra concretezza”. Così in un video su Facebook il premier Giorgiacommenta l’esito dei ballottaggi delle amministrative.“Abbiamo ottenuto conferme importanti e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica, come ad Ancona, adel fatto che non esistono più le roccaforti e che i cittadini sanno fare le loro scelte valutando i programmi e le persone – aggiunge -. Un risultato che ci incoraggia ad andare avanti e fare ancora meglio. Voglio fare i miei auguri di ...

... ha detto. Ore 18:15 A Vicenza l'unica vittoria del centrosinistra, tra i capoluoghi di provincia. La coalizione guidata dal Pd strappa il Comune al: con il 50,5% Giacomo ...Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di accordare la loro fiducia al, ... le parole di Giorgiasul risultato delle amministrative. / FbLa presidente del Consiglio, Giorgiacommenta così in un videomessaggio l'esito del voto delle elezioni amministrative 2023. 'Ilvince queste elezioni amministrative e conferma il ...

Amministrative: il Centrodestra vince ovunque tranne che a Vicenza. Meloni: 'Ancona risultato storico' Agenzia ANSA

Il centrodestra vince e convince, non solo in Liguria ma anche nel resto d’Italia. Sonora sconfitta del centrosinistra, che conquista solo Vicenza ...Al via ora lo spoglio, con i riflettori accesi su alcune partite chiave: a Vicenza il centrosinistra è leggermente in vantaggio, mentre il centrodestra è avanti ad Ancona, dove spera di andare al ...