Medicina estetica | cosa chiedere nella visita che precede i trattamenti

(Di lunedì 29 maggio 2023) Sentirsi bene con se stesse. Certo. Ma non richiedete trasformazioni che non hanno significato e possono snaturare. E soprattutto, non dimenticate che si tratta sempre e comunque di un atto medico. Che va eseguito con cura perché è importante che la“restituisca” e non trasformi. A partire dalle condizioni generali del paziente. A ricordarlo è il presidente della Società Italiana di(SIME) Emanuele Bartoletti. Si parte dalla diagnosi Non puntate solamente sull’immagine che può venire da un confronto sui social. Anchei passaggi chiave dell’approccio e del conseguente trattamento, se necessario, sono fondamentali. A partire dalla diagnosi esatta. “L’approccio diagnostico della...