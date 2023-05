' Me l' aspettavo' | alle 23 30 su Rai 1 lo speciale su Don Puglisi | ecco le anticipazioni

(Di lunedì 29 maggio 2023) 'Me l'', questa sera23.30 su Rai 1 unodocumentario sulla figura di Don. È da qui, dultime parole pronunciate in vita da Don Pino, che inizia il nostro racconto. ...

'Me l'', questa sera23.30 su Rai 1 uno speciale documentario sulla figura di Don Puglisi. È da qui, dalle ultime parole pronunciate in vita da Don Pino, che inizia il nostro racconto. Perché ..."Non miche mi venissero fatte determinate domande - ha dichiarato Arisa - io sono una ... Arisa si è detta favorevole ai matrimoni gay eadozioni per le famiglie omogenitoriali. La ..."È andata come mi, credo che abbia vinto chi fa del bene al nostro Paese. Sono molto ... Grecia, Turchia e diplomazia post - terremoto, analisi di un rapporto che muta in basecatastrofi ...

Manuel Agnelli: «Mi aspettavo che Springsteen devolvesse l’incasso alle vittime dell’alluvione» Rolling Stone Italia

“Justice League”, alle 21.20 su Italia 1 il film del 2017 con Ben Affleck. Ecco la trama. Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne ..."Le ragazze", in onda lunedì 29 maggio alle 23.15 su Rai 3 e condotto da Francesca Fialdini, le storie di due donne che raccontano il secondo dopoguerra e il fermento degli anni Sessanta da punti di v ...