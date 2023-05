Mckennie retrocede e torna alla Juve | ma il tweet del padre fa discutere

(Di lunedì 29 maggio 2023) Laavrebbe potuto guadagnare 35 milioni di euro , ma la retrocessione del Leeds in Championship ha fatto sfumare tutto.non sarà riscattato dal club inglese, con conseguente rientro in ...

Subito dopo il verdetto, c'è stato un tweet di John, padre del calciatore, che ha fatto molto ...con il Leeds: torna alla Juve Di sicuronon ha lasciato un buon ricordo dalle parti dei Elland Road. Arrivato da Torino dopo la sosta per il Mondiale di Qatar, l'americano ...Subito dopo il verdetto, c'è stato un tweet di John, padre del calciatore, che ha fatto molto ...

Mckennie retrocede e torna alla Juve, ma il tweet del padre fa ... Corriere dello Sport

Non è riuscito a salvarsi il Leeds in Premier League, facendo sfumare al club bianconero un guadagno di 35 milioni di euro ...La Juventus è pronta ad affrontare il mercato estivo, e l'obiettivo sarà quello di racimolare un bel tesoretto dagli esuberi, per poter fare mercato. Tanti sono i giocatori in prestito, ma oggi i bian ...