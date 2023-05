Massimo Boldi | gravi problemi di salute | l' attore rompe il silenzio e rassicura i fan

Nelle ultime ore,è finito sotto i riflettori a causa di alcune voci circolate per i suoi presunti problemi di salute . L'attore ci tiene a informare tutti i suoi fan e fa sapere loro che sta bene. '...C'era grande apprensione in queste ore per la salute didopo una serie di notizie sul suo conto. Il comico ha fatto chiarezza. Gravi problemi al cuore perNon esattamente. In queste ore si erano sparse diverse notizie riguardo ...Recentemente l'attoreè finito sulle prime pagine di alcune testate, soprattutto online, per i suoi presunti problemi di salute . Gli articoli in questione lo descrivevano come in condizioni piuttosto gravi . ...

Massimo Boldi confessa: “L’ultimo film con Christian De Sica non faceva ridere, era fatto in… Il Fatto Quotidiano

Nelle ultime ore, Massimo Boldi è finito sotto i riflettori a causa di alcune voci circolate per i suoi presunti problemi di salute. L'attore ci tiene a informare tutti i suoi fan ...C'era grande apprensione in queste ore per la salute di Massimo Boldi dopo una serie di notizie sul suo conto. Il comico ha fatto chiarezza.