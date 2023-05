Maria Vittoria Gaffuri | un piccolo talento del salto ostacoli

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 29 maggio 2023) Bergamo.si appresta a essere una delle giovani atlete più promettenti nel settore dell’equitazione. A soli 12 anni la ragazza trevigliese ha già partecipato a numerose gare, collezionando diverse vittorie. “Ho iniziato a fare equitazione nel 2019 dopo aver visto dei video di una ragazza molto famosa che praticava questo sport. Ho chiesto ai miei genitori e il primo giorno mi ero già appassionata”, commenta. Dopo aver partecipato a delle le lezioni collettive, aè stato regalato un pony di qualità e con tanta esperienza, per permetterle di iniziare un percorso agonistico. Dopo essere diventata la più giovane in Italia ad avere il primo grado, i genitori le hanno preso altri due cavalli, Daddy-Gold e Fit For Fun con i ...