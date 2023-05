Maria De Filippi definita una macchina da soldi

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il sito Italia Oggi.it analizza la situazione finanziaria della regina della televisione italiana,De, e non potrebbe scegliere un epiteto più azzeccato. Secondo le ultime stime, la sua casa di produzione, Fascino (di cui possiede il 50% delle azioni, mentre il restante 50% è controllato da Mediaset), ha registrato risultati record nell’anno scorso. Infatti, l’esercizio del 2022 si è concluso con numeri veramente spettacolari: si parla di un fatturato di ben 75,3 milioni di euro (che corrisponde a un aumento del 14,8% rispetto all’anno precedente) e un profitto di 11,8 milioni di euro (nel 2021 erano stati 6,4 milioni). Il patrimonio diDeQuesti numeri consolidano ulteriormente un patrimonio già considerevole: si parla di 40 milioni di euro, che solo un anno fa ammontavano a “soli” (si fa ...

... Valeria Arancio, Angela Bongiono, Vincenza Viviana Buttitta, Rosalba Cassarà, Rosa Fundaró,Marraccino, Clara Padovano, Epifanio Bonventre, Sebastiano Cusenza, Mario Di, Nicola Lentini,...Dece l'ha fatta: la firma per Sanremo 2024 è molto vicina. Ecco cosa ha fatto la ...In questi minuti, l'ex tronista del programma diDesvela la sua versione dei fatti . Condivide un lungo audio, senza mostrarsi. Condividendo un post su Instagram, chiede ai fan di ...

Maria De Filippi e il futuro a Mediaset: Berlusconi potrebbe offrirle un ruolo maggiore in azienda Fanpage.it

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...