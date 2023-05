Maretta tra Amadeus e i vertici Rai per Sanremo Giovani? Parla la portavoce

(Di lunedì 29 maggio 2023) In queste giorni è trapelata la notizia secondo cui sembrava che fossero partiti i casting pere sul web sono trapelate delle notizie secondo cuisarebbe un po’ nervoso con iRai a causa della presenza di emissari. A raccontare come starebbero realmente le cose, però, ci ha pensato ladel conduttore. Ecco cosa ha detto. Ladisvela cosa starebbe accadendo dietro le quinte dipare sia stato confermato anche per la prossima edizione del Festival di2024. Nel frattempo, però, c’è fermento per la preparazione die il conduttore, ovviamente, si sta impegnando molto. ...

Sono stati mesi diUe e Usa da quando Washington ha presentato l'Inflation Reduction Act " il pacchetto di sgravi e sussidi per le tecnologie verdi, con tinte protezioniste " lo scorso agosto, e dalle parti ...ARIETE: con gli ex potrebbe esserci un po' di; al momento restano in piedi solo le storie d'... sottolinea l'astrologo, c'è anche una persona che non è più come prima; CANCRO:giovedì e ...Sono tanti i retroscena sulla vita privata che sono stati rivelati durante la seconda stagione dei 'The Ferragnez', ma dopo un lungo periodo diè scoppiata la pacei due . Adesso però a ...

Beni ecclesiastici, c'è maretta tra gli armeni di Gerusalemme Terrasanta

Chi è Lena Mahfouf L'influencer che al festival di Cannes ha stupito tutti, indossando un celebre abito scelto nel 2000 da JLo: Jungle Dress ...E il futuro del Ttc… Sono stati mesi di maretta tra Ue e Usa da quando Washington ha presentato l’Inflation Reduction Act – il pacchetto di sgravi e sussidi per le tecnologie verdi, con tinte ...