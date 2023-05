Marcos Leonardo | prossima stella del Brasile | lo cerca anche la Roma

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 29 maggio 2023), attaccante 20enne del Santos, è diventato oggetto di attenzione da parte di diversi club europei durante la Coppa del Mondo U-20 in Argentina Con oltre 140 presenze in prima squadra per il Santos,ha impressionato per le sue prestazioni nel torneo giovanile. L’attaccante brasiliano ha giocato tutte e tre le partite del L'articolo