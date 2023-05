Marco Mengoni | momento imbarazzante da Fazio a Che tempo che fa | ' Attento che si vede'

(Di lunedì 29 maggio 2023)è tra gli ospiti dell'ultima puntata di Cheche fa in onda il 28 maggio. Ultima puntata non solo stagionale, ma anche per quel che riguarda l'esperienza in Rai . Dal prossimo ...

Un esibizione piena di energia, bella e applauditissima: Marco Mengoni ed Elodie chiudono l'ultima puntata del programma di Fabio Fazio cantando la loro nuova hit "Pazza Musica".Non solo saluti e commozione in studio da Fazio, che ha salutato la Rai dopi 40 anni di carriera, ma anche il momento per un po’ di leggerezza ...