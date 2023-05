Marco Fantini e Beatrice Valli festeggiano il primo anniversario | “Mi hai fatto scoprire l’amore”

... il giovanissimo quintetto schierato da coach Fabbri (Ghigo, Pepe, Alessio,e Andrea Nicola)... i Gators ripartono forte segnando otto punti grazie alle due bombe consecutive diNasari, ...Via il biondo: capelli castani e abito arcobaleno alla premiazione della Formula Uno Beatrice Valli,e la dolce dedica alla moglie per il primo anniversario: 'Con te ho scoperto l'amore'...Beatrice Valli è rimasta senza parole per la dolce dedica di suo marito,, in occasione del loro primo anniversario di matrimonio. La coppia, che ha detto sì solo lo scorso anno, dopo otto anni insieme, ha accolto l'ultima figlia, Matilda Luce, due mesi fa, ...

La dolce dedica di Marco Fantini a Beatrice Valli per il primo anniversario Isa e Chia

Marco Fantini ha condiviso su Instagram un video per celebrare la storia d’amore con Beatrice Valli con cui è convolato a nozze nel 2022.La storia d’amore tra Marco Fantini e Beatrice Valli è davvero una bellissima. Il loro percorso è iniziato all’interno di Uomini ...