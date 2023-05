Marchegiani | «Lukaku | gol con Atalanta esprime una cosa! Inzaghi…»

(Di lunedì 29 maggio 2023) Luca, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter vittoriosa ieri sera sull’. L’ex portiere si sofferma anche sullo stato di forma diDUBBIO – Queste le considerazioni di: «? Insinua un dubbio in Inzaghi con la condizione fisica e mentale mostrata in questo finale di stagione. Anche nell’uno contro uno. Il gol? Al di là della forma del belgal’intesa che ha con Lautaro Martinez, i gol fatti nelle ultime settimane dimostrano che possono essere determinanti per la finale di Champions League. Ma anche la preparazione del gol, nato da uno schema provato. Secondo me un altro fattore fondamentale è la preparazione che Inzaghi riesce a dare alla squadra prima delle partite importanti». Inter-News - Ultime notizie e ...

... Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro,. Su Sky invece ci sarà la coppia Marinozzi -. Pronostici Inter - Atalanta Inter favorita ......tv via satellite su Sky con telecronaca di Andrea Marinozzi e seconda voce di Luca. ... Spazio a De Vrij in difesa, con Dumfries e Gosens sulle fasce e in attacco la coppia- Dzeko . ...Tante le alternative in panchina, compreso un Romelutornato ai suoi livelli massimi. In ... Su Sky Sport , invece, la telecronaca sarà affidata a Andrea Marinozzi e Luca(seconda ...

Marchegiani: «Inzaghi Ha fatto scelte cervellotiche. Su Lukaku dico che…» Blogo Sport

Le parole di Marchegiani: "Lukaku può insinuare il dubbio in Inzaghi vista la condizione fisica che ha trovato: ieri top anche mentalmente" ...L’ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, ha detto la sua sull’Inter di Simone Inzaghi in vista della finale di Champions League Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani si è espresso ...