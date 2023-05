Marani | “La tragedia dell’Heysel lascia un vuoto incolmabile | doveroso dedicare spazio al ricordo”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Matteo, presidente della Lega Pro e del Museo del calcio di Coverciano, ha preso la parola in occasione di un’iniziativa che si svolge proprio a Coverciano indella: “Quanto accaduto il 29 maggio 1985 a Bruxellesunindelebile e purtroppo un, ovviamente mai ricoperto da chi ha perso delle persone in quella che. Fu un dramma che andò oltre il calcio ma colpì tutto il paese“.ha quindi proseguito: “Per questa ragione, come Museo del calcio, ogni anno cerchiamo diunoed un momento aldi quellacome è giusto e...

A trentotto anni dallache ha sconvolto non solo il mondo del calcio, lunedì 29 maggio si terrà un incontro per ... Interverranno il presidente della Fondazione Museo del calcio, Matteo; ...A trentotto anni dalla, lunedì 29 maggio si terrà un incontro per ricordare la drammatica finale di Coppa dei ... Matteo; il presidente dell'Associazione fra i Familiari delle Vittime ...Interverranno il presidente della Fondazione Museo del Calcio, Matteo; il presidente dell'... con l'obiettivo di non far dimenticare quella. Assisteranno quindi all'incontro anche gli ...

Marani: "La tragedia dell'Heysel lascia un vuoto incolmabile ... SPORTFACE.IT

Il prossimo 29 maggio, oltre all'ex calciatore della Juventus, presente nella finale di Coppa dei Campioni vinta contro il Liverpool, interverranno Marani, Lorentini e Francini: i dettagli ...Firenze, 26 mag. – (Adnkronos) – A trentotto anni dalla tragedia che ha sconvolto non solo il mondo del calcio, lunedì 29 maggio si terrà un incontro per ricordare la drammatica finale di Coppa dei Ca ...