Manila Nazzaro | nuova “storia d’amore confermata” | gli indizi e le segnalazioni

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 29 maggio 2023), da alcuni giorni si parla dell’ex vippona e speaker radiofonica per la presunta liaison con Stefano Oradeistarebbe frequentando Stefano Oradei. Si riaccendono i riflettori sull’ex vippona e speaker radiofonica, dopo la fine dellacon Lorenzo Amoruso. La conferma traarriva dal web: Stefano esarebbero ormai “ufficialmente una coppia”. Insomma l’ex miss Italia e il ballerino professionista non si nasconderebbero più, anche se non è ancora arrivata nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati al centro del gossip di queste ultime ore. Anche l’esperto di gossip, Amedeo Venza, ne è sicuro e sul suo account Instagram rivela: “...