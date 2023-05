‘Maniblù’ | la graphic novel che spiega sclerodermia sistemica ai giovani

Leggi su italiasera

(Di lunedì 29 maggio 2023) (Adnkronos) – Nasce con l’obiettivo di raccontare la sclerosiagli adolescenti, dalla prospettiva unica di una ragazza,, l’iniziativa dimedicine (un fumetto con intento sanitario, ndr), realizzato da Elma Academy in collaborazione con Ails (Associazione italiana lotta alla). La protagonista è infatti la giovane Maniblù il cui nome richiama uno dei sintomi caratteristici e visibili della patologia, dovuto al fenomeno di Reynaud,Elma Academy in una nota. “Questa– afferma Massimo Massagrande, founder di Elma Academy – è stato un progetto in cui ho creduto molto fin dall’inizio perché sono convinto che possa rappresentare un utile strumento di conoscenza e supporto emotivo per i...