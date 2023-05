Manageritalia-Regione Lombardia | insieme per riqualificazione e occupazione manager

(Di lunedì 29 maggio 2023) Milano, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, avviare percorsi di formazione specialistica, valorizzare le competenze nonché favorire l'e il reinserimento lavorativo per dirigenti inoccupati, favorendo l'ingresso nelle imprese del territorio di nuovaialità, fondamentale per aumentare competitività e sviluppo. Questi gli obiettivi delle linee guida contenute nel protocollo di intesa volto a valorizzare la componenteiale del capitale umano per incentivare la competitività d'impresa. A presentare oggi, a stampa e operatori, i contenuti dell'iniziativa l'assessora all'Istruzione, Formazione, Lavoro Simona Tironi con Paolo Scarpa, presidente di- Marco Bodini, presidente di ...

