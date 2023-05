Manager di un ristorante resta intrappolata nella cella frigorifera e muore congelata | “Il corpo trovato dopo 10 ore | ha lottato per uscire”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) E’ morta per congelamento ma anche per colpa dell’incuria del suo datore di lavoro. Nguyet Le era direttore generale delArby’s a Houston, in Texas, ma a febbraio il suo supervisore le aveva chiesto di andare a dirigere un altrodella catena New Iberia, in Louisiana. Le era stato presentato come un incarico provvisorio, con il trasferimento che doveva durare solo quattro settimane ma, come testimonia il figlio maggiore che lavorava con lei, la posizione si era protratta per mesi. Finché la donna, come riferisce l’avvocato Paul Skrababenk, non è stata trovata mortaall’interno delladel locale. La porta, probabilmente difettosa e bisognosa di manutenzione, si è infatti chiusa ermeticamente alle sue spalle e lei è rimasta...