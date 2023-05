Maltempo | Verini | ' Bonaccini commissario scelta naturale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "L'atteggiamento del Governo rischia di mortificare i territori colpiti e rallentare la ricostruzione. Anche i Presidenti di Regione, di qualsiasi colore politico, hanno auspicato la nomina adel Presidente. E' la cosa più. Il governo sta incomprensibilmente tirando il freno a mano. Non vorremmo che - come in altri campi - anche in questo caso la Meloni si muova pensando non di aver vinto le elezioni ma di aver preso il potere". Così Walter, senatore e capogruppo Pd in Commissione antimafia nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem.