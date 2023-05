Maltempo | Tim | in E Romagna rete mobile tornata a piena funzionalità

(Di lunedì 29 maggio 2023) (Adnkronos) - Con la riattivazione della stazione radio base situata nella frazione montana di Baffadi, che fornisce il segnaleal comune di Casola Valsenio, nel Ravennate, Tim comunica di avere completato gli interventi sulla propriain Emilia-, ripristinando ladel servizio nelle zone colpite dall'alluvione. L'intervento in quota necessario a ripristinare i collegamenti voce e dati alla comunità di Casola Valsenio, completamente isolata a causa delle numerose frane, è stato effettuato sabato grazie all'impiego di due elicotteri, uno dei quali appartenente ai Vigili del Fuoco. Sul posto ha operato una squadra di tecnici TIM specializzati in ponti radio. In precedenza, ricorda il gruppo, erano stat TIM aveva riattivato anche la stazione ...

Giga gratis Davanti alla sciagura provocata dalnon manca il supporto delle compagnie telefoniche. Non a caso i diversi operatori, daa Vodafone, continuando con Windtre e gli altri, da ..., precisa la nota, ha anche attivato dei ponti radio per superare le situazioni di completo isolamento, ad esempio nelle valli dell'entroterra romagnolo, dove le frane hanno completamente ...... a quasi una settimana dall'inizio del. Prosegue senza soluzione di continuità l'attività ... comunque in via di risoluzione, nei comuni di Conselice sulle reti Wind, Iliad e, di Lugo sulla ...

(Adnkronos) – Con la riattivazione della stazione radio base situata nella frazione montana di Baffadi, che fornisce il segnale mobile al comune di Casola Valsenio, nel Ravennate, Tim comunica di aver ...