Maltempo | Bonaccini | ' Tajani? Venga a chiedere come ricostruito dopo sisma'

(Di lunedì 29 maggio 2023) Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Il vicepremier Antonioa informarsi,è proceduta la ricostruzione post terremoto". Lo dice il governatore dell'Emilia Romagna Stefano, lasciando l'incontro con il ministro Raffaele Fitto sui fondi di coesione e Pnrr, e rispondendo a chi gli chiede un commento sulle parole del responsabile degli Affari esteri per il quale il ruolo di commissario alla ricostruzione andrebbe affidato a una persona in grado di dedicarsi a 'tempo pieno' alla questione. Per il presidente dell'Emilia Romagna, sarebbe inoltre "stucchevole" legare la nomina del commissario a una mera "disputa politica".

... che è il presidentee che ha tutti i poteri, anche in deroga, per neutralizzare ogni pericolo, insidia o anomalia. La Protezione Civile ha anche una sua componente sanitaria, ma le ...Approvato il primo piano di interventi urgenti da dieci milioni per l'emergenza alluvioni. Il presidente della Regione Emilia - Romagna Stefano, in qualità di commissario delegato per l'emergenza, ha infatti approvato il primo stralcio del piano di interventi urgenti da 10 milioni, stanziati dal consiglio dei ministri. Di questi, 3,...... 'Nel decretofocus sul lavoro. Il secondo coprirà i temi casa e infrastrutture' Commissario straordinario, esplode la rabbia Pd: 'Centrodestra controper tornaconto elettorale' ...

Maltempo: Bonaccini, con Abodi lavoriamo per far ripartire sport Agenzia ANSA

ROMA (ITALPRESS) – “Il commissario per la ricostruzione deve essere necessariamente Bonaccini o ci sono altri nomi Dipende da quello che deve fare il commissario. Io non faccio pagelle, sono un minis ...Massimo Isola, sindaco di Faenza: "Il commissario deve essere uno che questa regione la conosce a menadito. Non un burocrate o un tecnico che non sa nulla del nostro territorio e delle nostre criticit ...