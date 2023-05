Magari | un giorno | la minaccia di Luciana Littizzetto all' ultima in Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Per l'puntata in Rai di Che tempo cha fa, Fabio Fazio ha schierato il suo intero plotone: domenica 28 maggio, in prima serata su Rai 3, è andato in scena il processo al governo, un cannoneggiamento continuo contro l'esecutivo. Già, aveva detto che non avrebbe fatto il martire, ma Fabio Fazio non ha mantenuto la promessa. Ora, per lui, inizia l'avventura a Discovery. E in primissima linea, a menare fendenti, ecco, la comica torinese che proprio come il padrone di casa abbandonerà Viale Mazzini. E proprio allaè stato "appaltato" il compito di scatenarsi nel modo più duro contro il governo Meloni, il tutto con la sua consueta letterina. Tra le varie frasi, ecco che laaffermava: "Mi lasci dei ricordi straordinari cara Rai, e purtroppo, mi lasci anche ...