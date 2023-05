Madonna della Pace | tornano le “12 ore con Maria” di Teleclubitalia | in diretta anche sull’app

(Di lunedì 29 maggio 2023)le “12 ore con” in onda su Tele Club Italia. Questa mattina, a partire dalle 9, l’emittente televisiva seguirà la prima santa messa dal Santuario dell’Annunziata in onore. Subito dopo partirà la processione che dal centro si muoverà fino alle vie limitrofecittà, per poi farvi ritorno in L'articolonotizie da Napoli e dall'Italia.

Sulle sue tracce il celebre critico d'arte e Sottosegretario di Stato del MinisteroCultura descrive laMisericordia di Casa Cavassa, il polittico del Duomo di Saluzzo e quello di ...'La Festadelle Milizie 2023 sarà ricordata per il grande successo di pubblico, sia locale che non, che ha invaso le vie del centro storico. Il momento più importantefesta è stata la Sacra ...Si è tenuto ieri nella ChiesaFiducia di Pozzallo, il raduno diocesano del Rinnovamento nello Spirito per celebrare la festa di Pentecoste. Erano presenti oltre 300 persone provenienti da tutti i gruppi...

L’arte della fede: il Santuario della Madonna della Rocchetta di Airuno LeccoToday

Emozione e gratitudine. Sono i sentimenti che l'abate di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia, fa fatica a contenere nel giorno in cui scrive una limpida pagina di storia, che non è ...Festa e devozione a Bra in onore di Maria Ausiliatrice. Salutata da drappi bianchi e azzurri, dai fiori e dalle luci, la Madonna tanto cara a don Bosco è scesa tra le vie del quartiere Oltre-ferrovia, ...