(Di lunedì 29 maggio 2023) Roma, 29 mag – Unamontata sopra unaa Roma? Gesto macabro e intimidatorio nei confronti di chi protesta contro il regime di Teheran? No, perché quella, sopra quella “”, è lì dal. Ma andiamo con ordine, spiegando nel dettaglio perché alcuni esponenti di spicco del Pd hannoun incredibile, rimediando di conseguenza una figuraccia.su una: è lì dal“L’ambasciata iraniana a Roma ha montato unasopra una. Si tratta di una chiara intimidazione contro chi manifesta fuori ...

"L'ambasciata iraniana a Roma ha montato una telecamera sopra una. Si tratta di una chiara ... Un post alsegue quello del senatore Pd, Filippo Sensi: "Subito convocare l'ambasciatore. ...L'ambasciata iraniana a Roma ha montato una telecamera sopra unaed è scoppiata subito la polemica del Partito Democratico. "Si tratta di una chiara ... Intollerabile oltraggio Un post al...Chi guarda da fuori questa felicità, pensa: sono i soliti napoletani, festa, farina eche ... Sono una cosa vergognosa, un malcostume italiano alsi sceglie di non mettere fine: un orrore. ...

Ma quale forca, la telecamera all’ambasciata dell’Iran è lì dal 2011: ecco il clamoroso granchio preso dal Pd Il Primato Nazionale

Sul perimetro dell’ambasciata iraniana a Roma, proprio dove centinaia di manifestanti da tempo si ritrovano per protestare contro il regime di repressione di Teheran in seguito all’uccisione di Mahsa ...Una telecamera montata sul perimetro dell’ambasciata iraniana , proprio lì dove centinaia di manifestanti si ritrovano da oltre un anno per protestare ...