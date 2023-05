“Ma è una notizia straordinaria” Isola dei Famosi 2023 | per Pamela Camassa è un trionfo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 maggio 2023)non lo sa ancora, ma nella serata di lunedì 29 maggio sarà in festa all’dei. Gli altri naufraghi invece storceranno il naso e dovranno incassare questa brutta, quando Ilary Blasi la comunicherà a tutti. Non c’è ancora l’ufficialità, ma tutti gli indicatori paiono chiari e difficilmente ci sarà un cambiamento rilevante nel risultato. Una vera gioia per la compagna di Filippo Bisciglia, che spera di arrivare fino alla finale del reality show. Indubbiamente il nome diè uno dei più rilevanti all’deie ora vuole mantenere alte tutte le aspettative che ci sono su di lei. Nelle prossime ore scopriremo anche l’eliminato dal programma, che uscirà fuori da questi naufraghi: ...