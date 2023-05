Ma dov' è il vento di sinistra? Padellaro inchioda Schlein e zittisce Gruber

(Di lunedì 29 maggio 2023) Pd e Ellysenza scampo dopo la pesante sconfitta nei ballottaggi delle elezioni comunali. Antonio, editorialista e già direttore de “Il Fatto Quotidiano”, ospite del talk preserale di La7 “Otto e Mezzo”, lunedì 29 maggio, picchia duro sulla: “dice che ildi destra è ancora forte, va bene, ma dov'è ildi? Sono passati otto mesi dal 25 settembre 2022 (le elezioni politiche, nda)…”, “però è stata eletta solo due mesi fa” ha replicato la conduttrice Lillisenza convincereche ha proseguito: “Nessuno butta la croce addosso a. Il tema è che dopo otto mesi la lunghissima traversata nel deserto (del Pd, nda) non si è ...

Elly Schlein esce dalle Comunali sconfitta. A dirlo anche Antonio Padellaro . È lui, ospite di Otto e Mezzo nella puntata di lunedì 29 maggio su La7, a scaldarsi. 'Ma dov'è il vento di sinistra, sono passati 8 mesi. Questa traversata non si è conclusa, il partito - se ancora esiste - deve organizzare un progetto e delle alleanze'.

Un deputato della maggioranza dem: "La segretaria deve ascoltare tutti, oggi raccogliamo i frutti della gestione solitaria di questi mesi”.È necessario ricostruire un'alleanza delle forze che si contrappongono alla destra ed è un compito di cui devono farsi carico tutti, non solo il Partito ...