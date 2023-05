Luzzano di Moiano in festa per il ritorno in paese della statua di Sant’Antonio di Padova

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Il giorno tanto atteso dalla comunità didista per arrivare. Venerdì 2 giugno ladiditornerà indopo essere stata restaurata grazie all’iniziativa“Pia Associazione” con il contributo di benefattori. Si tratta del secondo intervento di ripristino dopo quello del 1996 per lache risale al 1753. L’opera è stata affidata ad Aldo Guida di Santa Maria a Vico, restauratore di fiduciaSovrintendenza e dei Beni Culturali. Per tutta la comunità sarà una giornata diche inizierà alle 16:30 con l’arrivoBanda Musicale “Città di Airola-G. ...